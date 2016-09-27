«ПУТИН, ПОМОГИ!» Такую надпись выложили из автобусов их водители в городе Старый Оскол, а затем сняли сверху с дрона в надежде опубликовать видео и привлечь внимание президента РФ к проблеме.

Проблема автоперевозчиков во втором по величине городе Белгородской области существует много лет. И этот необычный флеш-моб можно расценивать как некий крик души. Хотя вопрос непредвзятого отношения городских властей к предпринимателям, желающим осуществлять пассажирские перевозки, существует во многих регионах России.

По утверждениям оскольских хозяев автотранспорта, чиновники выдавливают их с рынка услуг, разрывая контракты в одностороннем порядке даже с победителями тендеров, невзирая на закон. Обращения в прокуратуру, антимонопольную службу и суды остаются безрезультатны. Только одному из пострадавших ИП удалось отстоять свои права в суде, но в корне это ситуацию не меняет по причине отсутствия в России, как говорят, прецедентного права. На кого ещё надеяться, если не на всемогущего президента?

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