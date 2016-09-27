Заморозка накопительной части пенсии негативно отразится на будущих пенсионерах

Власти не обсуждают разморозку накопительной части пенсии в 2017 году. По словам вице-премьера Ольги Голодец, бюджет уже сверстан и все деньги, которые собираются в Пенсионном фонде, будут направлены на существующих пенсионеров. Так Голодец прокомментировала инициативу Минэкономразвития о возможной разморозке 1% пенсионных накоплений. Подробнее об этом в эфире Радио «Комсомольская правда» рассказал экономист Сергей Хестанов.

«В условиях, когда страна сталкивается со старением населения, единственный способ обеспечить достойный уровень пенсии — это накопительная система. К сожалению, накопительная пенсионная система дает заметный прирост пенсии только спустя длительный срок. В то же время, деньги, которые находятся в накопительной части пенсии, очень привлекательны с точки зрения Правительства, прежде всего для решения текущих проблем», — сообщил эксперт.

Экономист отметил, что эта последствия этой инициативы станут ощутимы в ближайшие годы.

«Как только федеральный бюджет столкнулся с заметными сложностями, Правительство тут же заморозило накопительную часть, фактически направив ее на выплату пенсии существующим пенсионерам. Так снизилось давление на федеральный бюджет, но через 10-20 лет за это придется расплатиться заметным падением покупательской способности пенсий будущих пенсионеров», — добавил Хестанов.

В начале сентября Ольга Голодец сообщила, что власти заморозят накопительную часть пенсии на три года.