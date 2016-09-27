Вертолетные экскурсии в Крыму оказались доступны не всем

В Крыму появилась новая услуга, позволяющая полюбоваться красотами полуострова с большой высоты. Туристам предлагаются вертолетные экскурсии, осуществляемые в данный момент по шести маршрутам.

Оказалось, что среди туристов, приехавших отдыхать в Крым, нашлось много желающих посмотреть с высоты птичьего полета на стройку века - возведение моста через пролив. Непосредственно над стройкой полеты запрещены, поэтому маршрут проходит рядом с закрытой зоной.

Однако, как сообщает АН-Крым, далеко не всем туристам это удовольствие по карману. Так, экскурсия на вертолете Robinson R44, позволяющем взять на борт троих пассажиров, и Robinson R66, рассчитанного на четверых, в среднем обойдется в 45 тысяч рублей. Таким образом, пассажир должен быть готов заплатить примерно 10-15 тысяч за место, что при средней зарплате 35 707 рублей в месяц по данным Росстата - достаточно ощутимая сумма, да еще с учетом проживания и питания в Крыму.

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