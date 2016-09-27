Степашин потребовал усилить контроль за качеством жилья для переселенцев

Председатель Совета Фонда содействия реформированию ЖКХ Сергей Степашин провел заседание в областном правительстве, в ходе которого обсудил программу по переселению граждан из аварийного жилья.

Эта программа должна завершиться примерно через год. К 1 сентября 2017 года все дома, признанные до 2012 года аварийными, должны быть расселены. Времени остается не так уж и много, подчеркнул Сергей Степашин.

На заседании он вручил и.о. главы региона чек на 188 млн. рублей и подчеркнул: Фонд не сомневается, что Кировская область выполнит все взятые на себя обязательства.

Вместе с тем Сергей Степашин обратил внимание региональных чиновников на «болевые точки». Например, хромает качество построенного жилья. В Фонд поступило 16 обращений жителей Кировской области, которые не довольны своими квартирами. В ходе проверок были выявлены многочисленные нарушения: все жалобы были обоснованы. Подрядчиков нужно жестко контролировать, считает Степашин. Причем это можно делать не только силами чиновников, но и самих переселенцев, которые, как никто другой, заинтересованы в качественном строительстве квартир.

Также председатель Совета Фонда обратил внимание на то, что проблему переселенцев нужно решать не только с помощью ввода нового жилья. Можно, например, договариваться о денежной компенсации или приобретать квартиры на вторичном рынке. Этот вопрос просто нужно обсудить с переселенцами, считает Сергей Степашин.

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