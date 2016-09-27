Минэнерго: каждая третья шахта в России представляет опасность

Представители Минэнерго заявили, что в данный момент двадцать из пятидесяти восьми шахт представляют опасность. В связи с этим ведомство внесло предложение выдавать лицензии в первую очередь на отработку месторождений открытым способом, а также в качестве компенсации тем собственникам, кто закрывает опасные предприятия.

Тем не менее, в Минэнерго не рекомендуют закрывать опасные шахты. В министерстве подсчитали, что закрытие приведет к убыткам, которые составят более 53 миллиардов рублей, в то время как на модернизацию потребуется в два раза меньше - около 23 миллиардов рублей. Кроме того, на опасных шахтах добывается более 100 миллионов тонн угля особо ценных марок, так что после их закрытия добыча некоторых марок упадет на 60 процентов.

О закрытии опасных угольных шахт заговорили после трагедии на шахте “Северная” в Воркуте, унесшей жизни тридцати шести человек.

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