Никаких неукраинских посторонних объектов в районе крушения Boeing 777 «Малайзийских авиалиний» 17 июля 2014 года не было, заявил на брифинге в Москве начальник Радиотехнических войск ВКС РФ Андрей Кобан.

Он утверждает, что ракета из ЗРК «Бук», выпушенная со стороны российской границы, была бы обязательно засечена радиолокационным комплексом ВКС РФ. В частности, он обнаружил в тот же день в этом районе беспилотник «Орлан-10», что сделать гораздо сложнее. Локатор также засёк и начало разрушения самолёта, что не могли не «заметить» украинские локационные системы, присутствовавшие в районе катастрофы. К слову, их обнаруженное Россией присутствие косвенно подтверждает наличие там же систем ПВО Украины, до сих пор уклоняющейся от предоставления всей необходимой для расследования информации, как переговоры диспетчеров и данные о работе военных РЛС.

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