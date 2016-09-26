Поклонская направила в прокуратуру Крыма заявление об уходе с должности прокурора

Наталья Поклонская, с 2014 года занимавшая пост прокурора республики Крым, написала заявление об освобождении от занимаемой должности в связи с избранием депутатом Госдумы РФ.

По словам Поклонской, заявление уже направлено в прокуратуру Крыма. Она также добавила, что ее полномочия как прокурора приостанавливаются на время исполнения обязанностей в качестве депутата Госдумы, поскольку она переходит на выборную должность.

При этом ранее уже выражалось мнение, что Поклонская в данный момент является не самым подходящим кандидатом. Сама Поклонская также признавала, что ей не под силу решить все возникающие проблемы.

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