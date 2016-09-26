Ученые Карадагской научной станции: мы не защищены!

Сотрудники “Карадагской научной станции им. Вяземского - природного заповедника РАН” выражают обеспокоенность по поводу возникшей правовой ситуации. Пока не решен вопрос с принадлежностью территории заповедника и его статуса, предприниматели проводят свадебные торжества в природоохранных зонах.

Карадагская научная станция находится на территории заповедника, получившего статус памятника природы республиканского значения. Однако в данный момент, как сообщает АН-Крым, в результате разницы в украинском и российском законодательстве возникло два юридических лица - федерального и регионального подчинения. Территория заповедника находится в ведении Государственного Комитета по лесному и охотничьему хозяйству Республики Крым, но согласно российским законам, заповедник не может быть региональным.

Эта неоднозначная ситуация приводит к тому, что крымские бизнесмены проводят торжества на территории заповедника, созданного, чтобы уберечь редкие образцы флоры и фауны.

Читайте также:

Другие новости Крыма



Все новости дня