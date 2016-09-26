Незамерзайку предлагают приравнять к алкоголю

Депутаты города Вологды предлагают приравнять к алкогольной продукции спиртосодержащие жидкости (одеколоны, “незамерзайки”, лосьоны) и запретить их продажу в ночные часы.

Соответствующий законопроект, запрещающий с 23 часов вечера до 8 часов утра продажу любых непищевых жидкостей с содержанием спирта более 25 процентов, уже подготовлен к внесению в Государственную Думу. Помимо ограничения времени продажи проект предлагает ввести лицензирование торговли спиртосодержащими жидкостями и запрет на их продажу в киосках и палатках.

Такие меры связаны с ростом увеличением числа отравлений, связанных с употреблением спиртосодержащих жидкостей в качестве дешевого аналога алкоголя. По словам депутатов, до 95% таких жидкостей не используется по прямому назначению.

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