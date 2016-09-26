Произведения искусства должны оценивать искусствоведы и люди, доказавшие свое право на оценку искусства - таков вердикт Общественной палаты (ОП) РФ, которая обеспокоена закрытием выставки «Без смущения».

В сообщении ОП РФ сказано прямо, что если выставка того или иного художника (фотографа, скульптора и т.д.) вызывает столь сильный общественный резонанс, как в случае с фотографом Джоком Стерджесом, то соответствующие меры приниматься должны, передает ТАСС. Специалистов Общественной палаты возмутило то, каким именно образом закрыли выставку: заблокировали вход и вынудили автора не показывать экспозицию.

Ранее «АН-онлайн» сообщали о негативной реакции на выставку «Без смущения» сенатора Елены Мизулиной и уполномоченной по правам ребенка при президенте РФ Анны Кузнецовой, которая провела переговоры с прокуратурой и организовала прокурорскую проверку выставки.

Накануне члены организации «Офицеры России» заблокировали вход на фотовыставку, чтобы выразить свой протест против творчества Джока Стерджеса. Позже руководство Центра фотографии братьев Люмьер добровольно закрыло экспозицию.