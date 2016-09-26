24-25 сентября 2016 в Российском государственном университете физической культуры, спорта, молодёжи и туризма состоится первый отраслевой хакатон «Открытые данные в сфере спорта».

Организаторы хакатона - Министерство спорта Российской Федерации при поддержке Аналитического центра при Правительстве Российской Федерации.

Хакатон (hackathon) – марафон программирования - проводится в формате «мозгового штурма». Он призван стимулировать появление новых идей в сфере развития спорта и довести их до реализации непосредственно на площадке мероприятия. Особый формат хакатона позволяет объединить участников различных профессий, с различными компетенциями, и дать им возможность познакомиться с новой предметной областью под руководством менторов. Творческая неформальная атмосфера способствует не только созданию новых программных решений, но и позволяет наладить взаимодействие между участниками и менторами.

Проектом может быть не только сервис или мобильное приложение, но и медиа материал и даже новый, собранный самостоятельно и нигде до этого не опубликованный набор данных.

Марафон программистов откроет Статс-секретарь - заместитель министра спорта Российской Федерации Паршикова Наталья Владимировна. В хакатоне примут участие разработчики-энтузиасты и ИТ-компании, студенты, аналитики, журналисты и все, кто хочет воплотить в жизнь свои идеи в области открытых данных. Среди наставников будут специалисты по программированию, дата-аналитике и эксперты по открытым данным, которые помогут участникам лучше понять специфику своей области и сделают все возможное, чтобы успеть раскрыть недостающие данные.

Номинации:

· «Лучшая визуализация данных в спорте»

· «Лучшее спортивное приложение или сервис на основе открытых данных»

· «Лучший спортивный прогноз»

Победители представят свои проекты на главном спортивном мероприятии страны – Международном Форуме «Россия – спортивная держава» - в рамках экспертного диалога «Технологии и данные как инструмент эффективного развития спортивной отрасли».

Подробнее о VI Международном спортивном Форуме «Россия – спортивная держава»

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