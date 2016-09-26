Во Владивостоке съемки “Ревизорро” закончились потасовкой

Ведущая телепрограммы “Ревизорро” Ольга Романовская обратилась к сотрудникам правоохранительных органов города Владивостока с заявлением о побоях. По словам Ольги, ее избили в чайхане, куда она наведалась со съемочной группой.

Помощник директора чайханы, в свою очередь, тоже подал заявление, в котором обвинил телевизионщиков в нанесении ему телесных повреждений, причем предварительно зафиксировав их в медучреждении.

По словам помощника руководителя заведения, съемочная группа из четырех человек - журналиста, оператора и еще двоих мужчин - попыталась пройти на территорию кухни, не предоставив никаких объяснений и не представившись. Помощник пострадал от рук двух членов группы при попытке их задержать.

Сотрудники полиции начали проверку по обоим заявлениям.

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