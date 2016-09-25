В Новосибирске в рамках фестиваля сладостей SweetFest кондитеры торгового центра «Сибирский молл» приготовили торт весом 77-кг и выставили его на угощение посетителям, - торт и 20 минут не продержался.

Посмотреть на гигантское творение кондитеров пришли около 100 человек, передает «НГС» и желающим (а нежелающих не было) торт раздали всего за 20 минут. Торт был прямоугольной формы, в длину имел 5 метров и массу, как было сказано, 77 килограммов. Приготовили гигантское угощение кондитеры местной сети «Дудник».

Ранее, 22 сентября в новосибирском баре Grelka Soul Kitchen Bar приготовили гигантский бургер с ростбифом и мясной котлетой весом 13 кг, который тоже съели мгновенно.