Собака со щенками спасла малыша

Мальчик прожил трое суток в тайге благодаря своей дворовой собаке, которая ушла вместе с ним.



Пропавший в Тыве три дня назад Серен Допчук найден в трех километрах от села Хут Пий-Хемского района в 10.30 утра по Тывинскому времени. Мальчик сам вышел на ищущих его спасателей в сопровождении собаки и двух её щенков. Ребенок находится, по словам спасателей, в удовлетворительном состоянии. Но его все-равно хотят отправить в райцентр для обследования.



В день, когда малыш ушел со двора, так же исчезла и их собака, но никто на это не обратил внимания. Как выяснилось позже, животное сопровождало маленького хозяина все эти три дня. По мнению специалистов именно поэтому Серену удалось выжить – ночью в тайге температура уже минусовая, скорее всего мальчика согревала собака.



Все три дня он находился с собакой и щенками, - рассказали искавшие Серена люди. – Вместе с ними и вышел из тайги, услышав крики волонтеров и спасателей.



Напомним, 18 сентября в селе Хут пропал 3-летний Серен Допчук. Он ушел со двора частного дома, пока его бабушка развешивала выстиранное белье. Мальчика искали более 100 человек – волонтеры, все взрослое население поселка , ОМОН, МВД, кинологи и водолазы в ближайшей реке. Ранее ИА "Народные новости" уже сообщало о том, что выживший: в Туве трехлетний малыш гулял в тайге трое суток.

по сообщению портала "НАРОДНЫЕ НОВОСТИ" 21.09.16