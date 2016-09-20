Волгоградцы «скинулись» на операцию раненной прокурором собаки
20 сентября 2016, 22:19 [«АН-онлайн», Н. Маевская ]
Неравнодушные свидетели происшествие отвезли раненное животное в клинику, где собаке сделали операцию, извлекли пулю и наложили швы.
Напомним, что инцидент произошел рано утром 19 сентября. В парке в центре Волгограда прокурор Советского района Павел Смагоринский выгуливал лабрадора по кличке Атлант. К мужчине подбежала лающая стая бездомных собак, и чтобы отбиться от них, прокурор выстрелил из травматического пистолета. Пуля попала в дворнягу по кличке Лайма, которая живет в парке с рождения.
Очевидцы помогли раненному псу, доставив его в ветеринарную клинику – люди вскладчину оплатили лечение собаки. Свидетели вызвали полицию и подали заявление о возбуждении уголовного дела. Прокуратура пообещала провести процессуальную и служебную проверку в отношении своего сотрудника.
Свидетельница происшествия утверждает, что прокурор выстрелил в животное «без доли сожаления», а затем «без угрызения совести поспешил домой, дабы успеть замести следы – спрятать пистолет и отмыть «кровавые руки». «И хотя полиция говорит, что дело будет закрыто – слишком большой чин, – я всё равно верю в справедливость», – делится женщина.
Данное происшествие не на шутку взбудоражило пользователей социальных сетей. Участники обсуждения разделились на два лагеря – защитников животных и тех, кто считает, что прокурор поступил правильно.
продолжение материала на портале "СОЦИНФОРМБЮРО" 20.09.16