Корпорация Apple с гаджетов перешла на пакеты: первый пакет уже изобретен

Корпорация Apple снова удивляет, но на этот раз не новинками хайтека, а … пакетами, обычными бумажными пакетами с двумя ручками. Правда, пакет от Apple непростой, он на 60% состоит из отходов.

На сайте ведомства корпорации по патентам и товарным знакам США (US Patent & Trademark Office) появилась информация о том, что подана заявка на патент для "бумажного контейнера из белой бумаги, состоящего на 60% из переработанных материалов".

В заявке Apple на патент указано, что разработанный пакет гораздо экологичнее обычного и содержит на 10% больше вторсырья. Apple и здесь не обошлась без новаторства: заниженная прочность пакета (из-за переработанной бумаги) компенсируется специальными усиливающими вставками.

Сообщается, что патентное ведомство никакого решения пока не вынесло.