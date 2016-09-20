Российский Центробанк назвал, что может быть изображено на новых банкнотах

Россияне продолжают голосование за города, которые появятся на новых купюрах в 200 и 2000 рублей. В лидеры всероссийского голосования, организованного Центробанком, выбился памятник в Севастополе.

Памятник затопленным кораблям и Херсонес Таврический в Севастополе могут стать символами новых банкнот, сообщает Банк России предварительные итоги голосования, которое продлится до 7 октября 2016 года, когда объявят абсолютных победителей конкурса.

ЦБ сообщает, что в голосовании приняли участие уже 1 200 395 человек.

В лидерах голосования к настоящему моменту числятся Иркутск, Волгоград и Севастополь. И фактически борьба уже ведется между шестью городами, при этом первое и шестое места разделяют всего 11 000 голосов, так что все еще может поменяться. Так или иначе, но на первой строчке оказался памятник затопленным кораблям и Херсонес Таврический в Севастополе (143 865 голосов), следом за ним - Казанский кремль и Казанский (Приволжский) федеральный университет. Третье место – у недавнего лидера Волгограда (Мамаев курган ).

По статистике активность голосующих нарастает: в настоящее время свой голос отдают до 40% посетителей сайта, а это очень высокий показатель.