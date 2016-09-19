Соцсети о выборах: кандидаты–насильники и юные домохозяины

Кто за кого проголосовал, кого из знаменитостей встретил, где были «вбросы» и «карусели», почему не ходил поставить галочку или хотя бы красноречивую «Х», и изменится ли что-то теперь – уже второй день соцсети обсуждают выборы.

Скрины с видеокамер, селфи возле избирательных участков, снимки бюллетеней пользователи соцсетей чаще всего подписывали однотипно: «Проголосовал! А ты уже выполнил свой гражданский долг?». Еще фразы про «светлое будущее» и «сильного лидера».

Многие признались, что весь день цитировали известную песню группы «Ленинград». В Тверской области недоумение у избирателей вызвала кандидатура местного бизнесмена, рядом с фамилией которого черным по белому было написано, что тот имеет судимость за изнасилование. Однако это не помешало ему набрать более 30 процентов голосов. В Сети в связи с этим вспомнили старую шутку: «Кандидат скрыл судимость, но его узнал член избиркома, с которым он сидел». Это далеко не единственный кандидат с судимостью, кстати. В соцсетях пишут: «Пошла я на выборы, решила ознакомиться с бюллетенями. Уж лучше б не читала. То ли смеяться, то ли плакать. У одного судимость, другой домохозяин 91го года рождения! Дома сидит и хочет прыгнуть выше головы, чтоб сидеть потом в думе да «умные» решения принимать».

В Уфе пожаловались на то, что один из участков располагался на втором этаже. Несмотря на то, что жители района в основном пенсионеры. Вместе с пожилыми людьми часто в кабину заходили сопровождающие люди, помогавшие подняться по лестнице. В других регионах избиратели также отмечали отсутствие пандусов.

«Сходил на выборы. Чуть не пропустил, если бы не напоминание от посольства России в Фейсбуке. Открепительное не брал и меня простили» – отзыв из Норвегии. А в Челябинске избирком прислал местному жителю смс с напоминанием о выборах 18го сентября… в 3 часа ночи 19го.

Крик души с Камчатки: «Шёл пешком на работу, потому что наша потрясающая партия решила отметить свою победу на выборах большой тусовкой в центре города. Утром понедельника».

Известные артисты, спортсмены и прочие селебрити чаще всего ограничивались фотографией на фоне избирательного участка. Футбольный тренер Леонид Слуцкий кратко сообщил, что проголосовал. В комментариях пояснил, что не за «Единую Россию». Популярный блогер Антон Носик опубликовал снимок бюллетеня с крестиком напротив «Яблока» и подписал: «Мы за всё хорошее…».

Супруга пресс-секретаря президента Татьяна Навка голосовала в школе села Николо-Урюпино. Спортсменка пафосно заявила: «В наших руках наше будущее и будущее наших детей!». В соцсетях на это отреагировали вот так: «Навка голосует в школе, где 76 лет, с момента ее постройки нет спортзала… Это так показательно».

Публицист Александр Архангельский написал на своей страничке: «На этих выборах выиграли те, кто цементирует политику. И те, кто ведет к низовому (но уже не лоялистскому) протесту. Первые будут укрупнять центры силовых решений. Вторые - попытаются давить непарламентскими методами».

«Кроме меня и двух пенсионеров, на участке никого не было. Зато в расположенном по соседству магазине образовалась очередь за водкой. Народное волеизъявление», «Результаты выборов – это большое разочарование, зато мне не стыдно за себя» – в фейсбуке критикуют тех, кто не пошел на выборы.

А кто-то явился, а голосовать-то уже и не надо: «Пришла на выборы в 19.30. Напротив моей фамилии в списках уже стояли все подписи: две «мои» и одна заключительная – выдающего бюллетени». Телеведущая Екатерина Стриженова поделилась: «Однажды я пришла на избирательный участок и обнаружила, что за мою дочь (которой не было в этот день в Москве), кто-то уже проголосовал! Я подняла шум, вызвала наблюдателей и заставила всё исправить! С тех пор, всегда хожу на выборы...просто потому, что не хочу, чтобы кто-то распорядился моим голосом по своему усмотрению!».

В соцсетях также иронизируют: какие агитационные плакаты, такая и явка. Так, например, на одной из листовок, в Липецкой области, перепутали последовательность полосок российского флага. На другом билборде, «Я выбираю будущее!» изображена демонстрирующая белоснежную улыбку «семья» из американской рекламы.

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