Русская медная компания стала инвестором ХК «Трактор»

По договору РМК вложит в развитие хоккейного клуба «Трактор» 100 миллионов рублей. Таким образом компания становится титульным партнером спортивного клуба.

Южный Урал очень важен для работы Русской медной компании — здесь расположены пять из 13 ее профильных предприятий. Кроме того, РМК уже давно зарекомендовала себя в качестве спонсора десятков спортивных мероприятий, которые проводятся в детском и взрослом, профессиональном и любительском видах спорта. Напомним, что в ближайших планах компании — строительство в столице Южного Урала «РМК Арены». Ее проект был представлен в августе текущего года на международной выставке «ИННОПРОМ».

По данным пресс-службы РМК, с РМК хоккейный сезон «Трактора» будет успешным, насыщенным интересными ледовыми сражениями и яркими победами.

- Мы гордимся возможностью способствовать развитию сильнейшей уральской хоккейной школы – гордости всей страны. - отмечают в компании. - Всегда приятно «играть в одной команде» с сильным хоккейным клубом с 70-летней историей.

Как отметил директор ХК «Трактор» Иван Сеничев, поддержка РМК очень важна и нужна для клуба.

- Мы рады приветствовать Русскую медную компанию в числе наших главных партнеров, в нашей хоккейной семье, - сказал он - От лица нашего клуба хочу выразить личную благодарность Игорю Алексеевичу Алтушкину за плодотворное сотрудничество. Уверен, вместе с РМК «Трактор» добьется бОльших побед в юбилейном для клуба сезоне !