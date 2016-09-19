Кукла Барби может быть запрещена к продаже в России

Ассоциация предприятий индустрии детских товаров (АИДТ) высказала мнение, что проект поправок к регламенту о безопасности игрушек не учитывает риски, связанные с нравственным здоровьем детей и их эмоциональным состоянием.

В своем отзыве к поправкам АИДТ отмечает, что, в частности, не были учтены религиозные и национальные особенности детей. Так, в качестве примера была указана кукла Барби, не соответствующая ценностям мусульманского общества, в результате чего она может не пройти экспертизу в РФ.

Минэкономики Казахстана также выступило с предложением запретить продажу игрушек, провоцирующих на агрессию, безнравственное поведение, вызывающих интерес к сексуальным вопросам или негативное отношение к национальным особенностям.

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