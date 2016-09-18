Поклонская посоветовала Порошенко обратиться к психиатру

Прокурор Крыма Наталья Поклонская ответила президенту Украины Петру Порошенко на заявление о расширении списков антироссийских санкций из-за выборов в Крыму. Серьезно к этому относиться нельзя, считает она.

По словам прокурора, украинскому лидеру необходима помощь психиатра, так как "сам он не справляется".

"Эти заявления могу прокомментировать как сумасшедшие, безумные, серьезно относиться к ним нельзя. Здесь уже как-то даже не смешно, здесь нужна господину Порошенко помощь психиатра ... сам не справляется", - заявила она, передает ТАСС. Поклонская добавила, что это заявления преступников, совершающих страшные злодеяния.

Также Поклонская высмеяла не только уголовное дело, возбужденное в отношении нее на Украине, но и ее заочный арест. По словам прокурора, это полный бред, так как она давно по закону является гражданкой РФ.

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