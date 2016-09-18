Экс-президент Франции Жак Ширак доставлен в больницу

Бывший президент Франции Жак Ширак 18 сентября госпитализирован в одну из парижских клиник, сообщает агентство AFP, ссылаясь на сведения, полученные от родственников экс-руководителя страны.

Сообщается также и причина госпитализации экс-президента: это инфекция легких. Официального подтверждения этой информации пока нет, сообщает ТАСС.

Жак Рене Ширак родился 29 ноября 1932 года в Париже, был президентом Франции с 1995-го по 2007 годы. Таким образом, Жак Ширак провёл в Елисейском дворце 12 лет, это президентство стало вторым по продолжительности после 14-летнего правления Франсуа Миттерана.