Алена Свиридова считает, что домашнее вино в Крыму – отрава

Алена Свиридова родилась в Керчи и сейчас много времени проводит в Крыму. Певица пояснила «Аргументам недели», почему решила приобрести дом именно там, а также рассказала, что, по ее мнению, на полуострове сейчас не так.

По словам Алены Свиридовой, в Крыму живут ее самые близкие родственники. «Я давно мечтала об уютном домике у моря. Сам участок небольшой. Но там безумно красиво», – поделилась певица.

При этом многое в Крыму Свиридову не устраивает. Она рассказала, что из Симферополя в Керчь путешествует на машине. Артистку возмутило, что дорогу начали строить не в июне, а в июле, когда был наплыв туристов. Хотя можно было этим заниматься уже в марте. Она считает, что так происходит, потому что «в головах пока бардак».

«Люди привыкли так жить – выбрасывать мусор прямо за ворота. Мы с сыном из-за этого периодически ругаемся с соседями. Пытаемся приучить их избавляться от отходов в специально определённых для этого местах», – рассказывает певица.

Алена Свиридова отметила и цены в магазинах. «Они выросли настолько, что в некоторых магазинах даже обогнали московские, – говорит она. – Маршрут товаров проходит через Керчь. Однако груз везут до Симферополя, а оттуда обратно в Керчь. Зачем такая корявая логистика? Кто заложил для себя некую «маржу»? Мне кажется, что здесь всё-таки нужно менять «игроков» и приводить это всё к здравому смыслу».

Также певица сожалеет, что в Крыму, если захочешь домашнего вина – «купишь отраву, потому что туда накидают дрожжей».

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