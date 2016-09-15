Минфин приступает к осуществлению глобальной реформы ОСАГО

В четверг, 15 сентября, стало известно, что Министерство финансов Российской Федерации приступает к глобальной реформе ОСАГО.

16 сентября поправки в закон будут обсуждаться на совещании с ЦБ РФ. Согласно данным издания "Коммерсантъ", Минфин выдвинул идею разделить полисы ОСАГО на три категории в зависимости от суммы страхования: "эконом" — с лимитами ответственности страховщика в размере 400 тысяч рублей за порчу имущества и 500 тысяч рублей за нанесенный здоровью вред, "стандартный" — один миллион рублей за каждый риск, а также "премиальный" — два миллиона рублей. Кроме того, предлагается отказаться от коэффициента мощности и ввести коэффициент нарушений ПДД.

В поправках также содержится предложение позволить потерпевшим выбрать сервис для ремонта автомобилей среди тех, с которыми у страховщика имеются договоры. Страховая компания при этом будет нести ответственность за качество проведенных работ.

Читайте также:

Полис ОСАГО для автомобилей с мощным двигателем может подешеветь

Полисы ОСАГО будут выдавать на 3 года



