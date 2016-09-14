Гринпис и ЭкоВахта открыли сезон охоты на гранты

Недавно было опубликовано решение банка ВТБ о выделении 5 млн долларов российскому отделению западной экологической организации WWF («Всемирный фонд дикой природы»). Помощь российских компаний западным фондам случается все реже. Люди начинают разбираться в том, на чьи деньги существуют и какие цели в России преследуют западные экоагенты. Поэтому основным каналом финансовой подпитки партнёров WWF по цеху остается заграница. Но помогает она не всегда, а только в обмен на какие-нибудь громкие акции, носящие политический характер.

«Казаки избили экологов», «в Краснодаре препятствуют противопожарной экспедиции Гринпис», «из края выдворили приезжих «зеленых» - такие заголовки накануне облетели российские СМИ. Но в чем же истинная причина противостояния жителей Краснодарского края и радикальных экологов? Как всегда - замешаны деньги.

Бюджет Гринпис в России составляет чуть выше 100 млн рублей в год, и более 90% этих денег русские гринписовцы получают из-за границы. По словам сопредседателя Экологической палаты России Владимира Семёнова, «в личном разговоре представитель Гринпис всегда сетует, что если они проводят недостаточно яркие антироссийские акции, то им урезают бюджет из Голландии». Радикализм постоянно требует финансовых средств. Одна атака корабля Гринпис в 2013 году на добывающую платформу Приразломная обошлась организации в несколько миллионов долларов. Денег Гринпису постоянно не хватает, а граждане России не стремятся нести свои средства в явно недружественную стране организацию. Увеличение выплат из-за границы - единственный шанс заработать активистам.

В сообществе «третьего сектора» известно, что Михаил Крейндлин - главный переговорщик Гринпис по «выбиванию» грантов за рубежом. По невероятному стечению обстоятельств, именно юрист Крейндлин первым преградил путь местным жителям на Кубани ... балончиком со слезоточивым газом. Они пришли поговорить в лагерь экологов, а получили перечной смесью в глаза. После этого драка стала неизбежной, и весь мир облетела фотография Крейндлина с синяками. Мгновенно экологами была раскручена версия о «нападении спортивного телосложения молодыми людьми в масках». Бытовой конфликт превратился в притеснение свобод некоммерческих организаций. Цель провокации достигнута - о совместной акции Гринпис и ЭкоВахты стали писать зарубежные СМИ. И, конечно, по мнению западной общественности, во всем виноваты несдержанные казаки.

Почему Грипис выбрал для этой провокации Краснодарский край? Именно здесь квартируется младший партнёр Гринпис - Экологическая Вахта по Северному Кавказу. Недавно ЭкоВахту сотрясли внутренние скандалы, и из организации вышли видные активисты. Которые обвинили координатора вахты Андрея Рудомаху в растрате спонсорских средств. Финансирование ЭкоВахты иссякло, хотя еще недавно к Рудомахе приезжали делегации посольства США и представительства Евросоюза. Предводителю краснодарских зеленых также срочно нужно было вдохнуть новую жизнь в свою структуру. И здесь общие интересы двух радикальных организаций не заканчиваются.

Ещё летом вокруг деятельности ЭкоВахты и Гринпис начали сгущаться тучи. Депутат Госдумы Эльмира Глубоковская направила в генеральную прокуратуру запрос с просьбой проверить содержащуюся в СМИ информацию о связи ЭкоВахты с западными фондами, преследующими конкретные политические цели на территории нашей страны. Еще один депутат, Александр Ремезков, подал заявление в Следственный комитет о возбуждении уголовного дела в отношении Рудомахи и его помощника. Вчера Минюст республики Адыгеи, где формально зарегистрирована ЭкоВахта, внес эту организацию в список «иностранных агентов». Экологическая палата России организовала сбор подписей под петицией к генпрокурору РФ с просьбой внести в список «иностранных агентов» представительства международных сетей WWF и Гринпис. Именно под этим предлогом экоагенты и решили попросить больше денег из-за границы.

Сезон охоты на гранты открыт!