В Москве в понедельник, 12 сентября, движение транспорта в центре будет утром ограничено в связи с празднованием Курбан-байрама. По информации властей мегаполиса, с 04:00 до 11:00 вводятся ограничения движения на восьми улицах и пяти переулках.

Водителей призывают быть внимательными, планируя поездки в центр Москвы. Как сообщается на сайте столичного градоначальника, "автомобилисты не смогут проехать по улицам Дурова, Большой Татарской, Мещанской, на участках улиц Минской, Южнобутовской и Гиляровского. На улице Хачатуряна будет перекрыта одна полоса между пересечениями с улицами Каргопольской и Санникова.

Ограничения будут действовать на Старом Толмачёвском, Малом Татарском, Климентовском, Озерковском и Капельском.

В связи с массовыми мероприятиями завтра изменит маршрут и общественный транспорт. Отменяется движение трамваев маршрутов № 9, 19. Изменит свой маршрут трамвай № 7, автобус № 0. Автобусы маршрутов № 58, 98, 103, 130, 187, 260, 692, С6 и Т9 могут следовать с увеличенными интервалами.

Мусульмане начинают отмечать Курбан-байрам с восходом солнца. В Москве праздничные богослужения проходят в Исторической, Мемориальной и Соборной мечетях.

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