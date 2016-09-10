Дмитрий Медведев: в каждой российской семье есть автомобиль!

Премьер-министр России Дмитрий Медведев, объясняя необходимость приоритета в строительстве автодорог, заявил, что в Россия стала «абсолютно автомобильной», потому что машина есть в каждой семье.

Заявление прозвучало в эфире телеканала «Россия 1», его расшифровка размещена на сайте правительства РФ.

Дмитрий Медведев сравнил уровень жизни в СССР, где автомобиль был у каждого десятого, и достаток в современной России, где, по словам премьера, автомобиль имеет каждая семья. Именно поэтому в каждом регионе РФ необходимо строить автодороги, считает Медведев.

Ранее специалисты РИА Новости подсчитали, что купить себе недорогой автомобиль может лишь каждая пятая российская семья.

Агентство «Автостат» в 2015 году сообщало, что у 49% российских семей нет автомобиля.