Россия примет новую программу вооружений

Правительство РФ до 1 июля 2017 года разработает новую программу вооружений. Такую задачу кабинету министров сегодня поставил президент РФ Владимир Путин.

Госпрограмма будет рассчитана на 2018-2025 годы. Как отметил Путин, в результате ее реализации российская армия должна получить в свое распоряжение такое оружие, которое позволит надежно защитить государство.

Финансовые параметры новой программы пока неизвестны. К слову, в рамках реализуемой в настоящее время программы вооружений, рассчитанной до 2020 года, планируется потратить около 20 трлн рублей.

Ранее «АН-онлайн» писали о том, что главнокомандующий британской армии Ник Картер признал превосходство российского оружия. Такой вывод он сделал, проанализировав результаты военных учений, которые состоялись на Украине.

Читайте также:

Рогозин: оборонные расходы России пока не сокращаются



