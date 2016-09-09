Голодец: пенсии для работающих пенсионеров не отменят

В пятницу, 9 сентября, российский вице-премьер Ольга Голодец высказалась об отмене пенсий.

Как заявила сегодня Голодец, возможность отмены пенсионных выплат для работающих пенсионеров в России сейчас не обсуждается, передает РИА "Новости". Напомним, ранее министр экономического развития РФ Алексей Улюкаев также сообщил, что правительство подобные инициативы не прорабатывает.

Ранее, в августе, власти приняли решение отказаться от доиндексации пенсий в текущем году и заменить ее разовой выплатой в размере 5 тыс. руб.

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