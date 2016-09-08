За 9 дней заболеваемость ОРВИ выросла в Кирове на 33,3%

В начале сентября слегло с заболеванием острыми распираторными инфекциями около 4 тысяч кировчан. Это нетипично для этого времени года, отмечает управление Роспотребнадзора. Во всплеске заболеваемости виновата резко изменившаяся погода.

Также, считает областное управление Роспотребнадзора, повлияло на ситуацию и начало учебного года.

Для того, чтобы не заболеть, необходимо соблюдать правила личной гигиены, а также регулярно проводить влажную уборку в помещениях и проветривать их.



Также Роспотребнадзор напоминает: в регион уже поступила противогриппозная вакцина. Сейчас самое время, чтобы сделать прививку против гриппа, чтобы не пролежать с температурой все новогодние праздники.

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