Сегодня Санкт-Петербург вспоминает жертв блокады

Сегодня, 8 сентября, в Санкт-Петербурге отмечают День памяти жертв блокады.

В 11 утра на Невском воинском кладбище "Журавли" (по адресу Дальневосточный пр. у д. 55) начался траурно-торжественный церемониал.

Те, кто пережил те страшные годы блокады, а также их дети и внуки, школьники и студенты, врачи и учителя, рабочие, сотрудники администрации, правоохранительных органов, руководители муниципальных образований, депутаты Законодательного cобрания Петербурга пришли почтить память жителей Володарского (в годы войны этот район назывался именно так).

Также на площади Победы пройдет церемония возложения цветов к Монументу героическим защитникам Ленинграда. Она началась в 11:00. А с 19:00 до 21:00 на Дворцовой площади пройдет памятный концерт.