Более 400 семей исчерпали все законные методы борьбы за право построить или сохранить построенное жилье на участках на окраине Геленджика, где было запланировано создание коттеджного поселка «Пушкинский дол».



Люди в отчаянии: городская администрация не идет с ними на контакт и ничего не делает для решения проблемы, возникшей по вине муниципальных чиновников. Даже после того как получила прямые поручения краевых властей.



«Это что же получается, для мэра Хрестина даже наш губернатор Вениамин Иванович Кондратьев - не указ? – удивляются арендаторы, - Так может он хоть Владимира Владимировича Путина послушается?»



В надежде на это люди размещают в Интернете и СМИ открытые обращения к премьер-министру и к президенту России. Одно из таких обращений было опубликовано на страницах нашей газеты («Аргументы недели» № 32(523) от 18.08.2016 г.)



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Прочитав все эти обращения, можно понять, что вся печальная история началась три года назад. Геленджикские чиновники включили в проект генплана города как зону жилищной застройки земельные участки на территории Кабардинского участкового лесничества.



Все выглядело обоснованно и закономерно. Участки фактически находятся в черте города. Популярный курорт уже задыхается от нехватки территории для развития, так что расширение зоны индивидуального жилищного строительства выглядит весьма своевременным. К тому же как такового реликтового леса на данном участке давно нет, к лесничеству он относился только формально.



О том, что эту территорию в ближайшее время переведут в категорию земель поселения, где разрешено жилищное строительство, геленджикские власти сообщали в ответах на запросы граждан.



В полном соответствии с законом прошли общественные слушания, участники которых поддержали планы властей. Сомнений в том, что администрация выполнит обещания ни у кого не возникло.



Лесные участки начали передавать в долгосрочную (на 49 лет) аренду, обозначив перспективу создания на этой территории коттеджного поселка «Пушкинский дол».



В качестве риэлтора, оформляющего договора, выступила «Черноморская финансовая компания» - один из крупных девелоперов региона. Право аренды приобреталось по беспрецедентно низкой для черноморского побережья цене. «Черноморская финансовая компания» предупреждала клиентов о том, что на данный момент участки относятся к лесному фонду и вести там строительство нельзя. Люди шли на риск - доверие к власти перебороло опасения.



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Неожиданно для всех геленджикские чиновники исключили участки «Пушкинского дола» из проекта генерального плана, который, к слову, не принят и сегодня. Мэрия ссылается на то, что якобы генплан не согласовывает Федеральное агентство лесного хозяйства.

Смотрим документы.

«Данным проектом генерального плана было предусмотрено увеличение площади земель населенных пунктов, в том числе за счет земель лесного фонда, однако не была представлена информация по участкам земель лесного фонда, включаемым в границы населенных пунктов… Доработанный проект генерального плана городского округа город-курорт Геленджик в Федеральное агентство лесного хозяйства не поступал» - говорится в ответе ведомства от 22 июня 2016 года.



Как же это понимать? Подчиненные мэра Хрестина профнепригодны и не умеют правильно оформлять документы? Или же специально этого не делают, выполняя чье-то указание?



В популярном городском паблике «Обманутый Геленджик» в соцсети «Одноклассники» знакомые с ситуацией пользователи прямо обвиняют местных чиновников.



«По версии Рослесхоза, горадминистрация Геленджика представила недостаточно проработанный план (в нем не было информации по участкам лесного фонда – за каким лесничеством закреплены, какое целевое назначение и категорию имеют леса). Поэтому ведомство отказалось передавать земли городу-курорту. По мнению жителей коттеджного поселка, мэрия Геленджика «не проработала план» сознательно, чтобы получить запрет от Рослесхоза и таким образом уйти от ответственности за судьбу «Пушкинского дола»» - пишет один из арендаторов.



«Черноморская финансовая компания», выполнившая все обязательства перед приобретателями, не снимает с себя ответственности за судьбу людей, когда-то бывших ее клиентами, не оставляет их один на один с непредвиденными проблемами. Представляющий интересы арендаторов юрист Иван Михайленко, говорит что юристы компании оказывают ему поддержку. В настоящий момент с их помощью готовится кассационное обжалование в Краснодарский краевой суд. Все надеются на справедливое решение. А если нет - все вместе пойду по вышестоящим инстанциям.



А вот мэрия Геленджика, по вине которой арендаторы фактически оказались в западне, реального участия в их судьбе не проявляет.



- Один из арендаторов лично встретился с губернатором Вениамином Кондратьевым, после чего прошло расширенное совещание с его заместителем Сергеем Усенко, начальником главного следственного управления краевого главка МВД Дмитрием Деминым, министром природных ресурсов Сергеем Ереминым, - рассказывает участвовавшая во встрече арендатор Анна Максикова. - В итоговом протоколе четко перечислено, что власти должны сделать. Прошло несколько месяцев, но мы получили только одно письмо, от Минприроды, в котором сообщалось, что по их инициативе в администрацию Геленджика направлено обращение с предложением повторно рассмотреть вопрос о включении наших участков в черту города, как было в первоначальном проекте генплана.



По словам Анны, из администрации города-курорта люди продолжают получать только отписки, на конструктивный диалог местные чиновники не идут.



- Краевые власти нас хотя бы услышали, проявили интерес к нашей проблеме. В мэрии Геленджика нас даже никто не принимает, - уточнила Максикова.



Протокол совещания под председательством вице-губернатора Усенко имеется в открытом доступе, ознакомиться с ним можно на сайте «пушкинскийдол.рф».



Документ, в частности, предписывает мэру Хрестину до 10 апреля 2016 года предоставить в краевую администрацию материалы по этому вопросу, предложения по инициированию процедуры перевода спорных участков из земель лесного фонда в земли населенных пунктов и конкретные пути решения спора с учетом мнения заинтересованных граждан. Арендаторы говорят, что подчиненные Хрестина с тех пор ни разу с ними не встречались.



Были ли предоставлены эти документы в администрацию края, пока выяснить не удалось.



Главе краевого Минприроды Сергею Еремину вице-губернатор поручил устанавливать разумные сроки для устранения нарушений в претензиях и предписаниях при досудебном урегулировании споров с арендаторами участков лесничества. Однако кубанское Минприроды продолжает судиться с рядовыми приобретателями земельных участков. Среди тех, кто по иску ведомства должен снести единственный дом и освободить участок, например, военный летчик Андрей Еремеев, награжденный за боевые вылеты двумя Орденами Мужества и орденом «За военные заслуги».



Участником совещания с вице-губернатором Усенко также была руководитель Краснодарского правозащитного центра, член Общественной наблюдательной комиссии Краснодарского края Ольга Голубятникова. Она хорошо знакома с проблемой «Пушкинского дола» и, со своей стороны, привлекает к ней внимание надзорных органов.



- В настоящий момент в Геленджике находятся представители краевой прокуратуры, сейчас проводятся проверки, - пояснила Ольга Голубятникова. – Я подняла перед надзорным ведомством и вопрос по «Пушкинскому долу».



Ведь везде висели вывески, рекламные щиты. Люди, поверив мэрии, поверив тому, что она поддерживает данный проект, стали арендаторами участков.



Почему-то именно в небольшом Геленджике даже законное возведение жилых комплексов перерастает в настоящие войны с чиновниками. Администрация президента России и руководство края засыпаны сотнями обращений жителей, вложивших деньги в геленджикские жилые комплексы и коттеджные поселки. Они жалуются не на строителей, а на устроивших бюрократическую волокиту подчиненных Виктора Хрестина. Порой обвинения звучат и в отношении самого мэра. Складывается впечатление, что местные чиновники делают все, чтобы жилье на курорте было недоступны простым людям.



Летом 2015 года, еще в статусе врио губернатора, Вениамин Кондратьев посетил Геленджик и указал на недочеты в работе со строительной отраслью. Этой весной совещание по проблеме «Пушкинского дола» с перечнем конкретных поручений провел заместитель главы региона. Более того, в ситуацию с чиновничьим беспределом в Геленджике вмешался секретарь Общественной палаты России, сопредседатель путинского «Народного фронта» Александр Бречалов. Но ничего не изменилось? Значит, действительно Виктору Хрестину никто не указ?



Редакция попыталась получить оперативные комментарии по ситуации и в Минприроды, и в мэрии Геленджика. Но там и гражданами и с прессой готовы общаться только по бумажкам.



Воспользовавшись федеральным законом «О СМИ», редакция направила письменные запросы. На ответы отведено семь дней. Дождемся и опубликуем, чтобы уже знакомые с ситуацией читатели поняли – намерены ли чиновники выполнять поручения губернатора и реально решать проблему «Пушкинского дола».



