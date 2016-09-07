Филипп Киркоров открыто поддержал Дональда Трампа

Знаменитый российский певец Филипп Киркоров открыто поддержал кандидата на пост президента США от Республиканской партии, миллиардера Дональда Трампа.

Выяснилось, что Киркоров и Трамп знакомы уже двадцать лет - с 1994 года, когда миллиардер пригласил российского исполнителя и его супругу Аллу Пугачеву выступить в Атлантик-сити, в развлекательном центре "Тадж-Махал". Как сообщает «Би-би-си», Киркоров надеется на то, что Трамп станет хорошим другом России в случае своего избрания на пост главы США.

По словам певца, Дональд Трамп является частым гостем РФ, поскольку любит страну и ее жителей. Киркоров также добавил, что две великие нации должны стать добрыми друзьями.

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