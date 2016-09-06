На встрече членов фракции "Единая Россия" с лидером страны Владимиром Путиным в очередной раз приковала к себе внимание депутатов и журналистов прокурор Крымского полуострова Наталья Поклонская.

Самая молодая женщина - генерал сменила прическу. Волосы стали чуть короче и превратились в кудряшки цвета пшеницы. Поклонская была одета в темно-синий костюм, на ногах - шпильки. Снимки можно посмотреть здесь.

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