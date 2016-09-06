Валентина Матвиенко предложила лишить неработающих господдержки

В Ивановской области 62% жителей считаются неработающими – этого не может быть, считает спикер Совфеда Валентина Матвиенко. Свою точку зрения она озвучила 6 сентября на Межрегиональном банковском совете.

Матвиенко считает, что регионы не должны платить социальные взносы за неработающих граждан: человек, который официально не работает и не платит налоги, не должен получать госуслуги, как гражданин работающий.

Приводя статистические данные Счетной палаты РФ, Матвиенко сообщила, что регионы ежегодно выделяют около 40 миллиардов рублей на оплату социальных взносов за неработающих россиян, и это в корне неправильно, считает спикер.

"Каждый должен везти свой чемодан", - подытожила Матвиенко.

Минздраву и Минфину поручено подготовить соответствующие поправки в законодательство, а сенаторы должны подготовить и внести в Госдуму изменения в закон об обязательном медицинском страховании граждан.

Неработающие должны платить налоги, в противном случае им будет ограничен объем медицинской помощи, считает Матвиенко.