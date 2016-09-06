«ВКонтакте» перестала делиться музыкой правообладателей

Аудиозаписи правообладателей в соцсети «ВКонтакте» можно будет слушать только на её собственных музыкальных приложениях. На сторонних для iOS, Android или Windows только свободно распространяемые записи.

Сейчас в Интернете бытуют десятки, если не сотни приложений для бесплатного прослушивания музыки в этой соцсети всех популярных платформ AppStore, Google Play, Windows Store. Как объясняют представители «ВКонтакте», соцсеть не закрывает совсем свой API для сторонних разработчиков, как это сделали в «Одноклассниках»; очень большая часть загруженной музыки свободно распространяется ее авторами и остаётся доступной для любых приложений. Ограничения пока не коснутся официального плеера для гаджетов и общего портала, но со временем и там придётся платить за добавление трека на свою страницу.

По мнению разработчиков сторонних музыкальных приложений для соцсети, это делается для популяризации официального плеера и повышения прибыли «ВКонтакте». Однако есть сомнения, что пользователи согласятся платить за контент низкого качества, попадающийся в поиске.

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