Центробанк РФ предлагает россиянам выбрать символ купюр в 200 и 2000 рублей

В России стартовал финальный этап конкурса Центрального банка РФ по выбору символов для новых банкнот достоинством «200» и «2000» рублей. В финал вышли со своими брендами такие города как Владимир, Казань и Сочи.

Владимир славится своими Золотыми Воротами и Успенским собором, Волгоград - скульптурой «Родина-мать зовет!» и Мамаевым курганом, Казань – своим кремлем и Приволжским федеральным университетом. Сочи предлагают разместить на новых купюрах новые сооружения: олимпийский стадион «Фишт» и курорт «Роза-Хутор», Нижний Новгород предлагает свой кремль и ярмарку… всего десять претендентов. Россиянам предлагается голосованием выбрать двух победителей. Сделать это проще, зайдя на сайт твоя-россия.рф. Результаты будут известны через месяц.