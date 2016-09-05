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Центробанк РФ предлагает россиянам выбрать символ купюр в 200 и 2000 рублей

5 сентября 2016, 15:55 [ «АН-Москва» ]

Центробанк РФ предлагает россиянам выбрать символ купюр в 200 и 2000 рублей
globallookpress.com

В России стартовал финальный этап конкурса Центрального банка РФ по выбору символов для новых банкнот достоинством «200» и «2000» рублей. В финал вышли со своими брендами такие города как Владимир, Казань и Сочи.

Владимир славится своими Золотыми Воротами и Успенским собором, Волгоград - скульптурой «Родина-мать зовет!» и Мамаевым курганом, Казань – своим кремлем и Приволжским федеральным университетом. Сочи предлагают разместить на новых купюрах новые сооружения: олимпийский стадион «Фишт» и курорт «Роза-Хутор», Нижний Новгород предлагает свой кремль и ярмарку… всего десять претендентов. Россиянам предлагается голосованием выбрать двух победителей. Сделать это проще, зайдя на сайт твоя-россия.рф. Результаты будут известны через месяц. 

 

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