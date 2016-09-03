«Роскосмос» отправит первого космического туриста в ближайшие два года

Игорь Комаров, глава «Роскосмоса», предполагает, что уже в ближайшие два года тайну космоса сможет постичь первый космический турист. Такая программа разрабатывается совместно с другими иностранными партнерами.

По словам Игоря Комарова, на данный момент ведутся переговоры с серьезными партнерами, которые ведут деятельность в космической сфере и производят соответствующую технику. Как подчеркивает глава «Роскосмоса», сроки подготовки к полету космического туриста не могут исчисляться днями или месяцами.

Скорее всего, первый полет случится в течение ближайших двух лет. Как только будут подписаны соглашения, можно будет работать по конкретным договоренностям, сообщает Игорь Комаров.

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