На дорогах в Казани полуголые девушки просили футболку или деньги

Необычный инцидент произошел с автовладельцами Казани, выехавшими ночью на дороги города. Около семи девушек в нижнем белье останавливали проезжающие автомобили и просили водителей дать им тысячу рублей или футболку.

Удивленные очевидцы сняли происходящее и выложили в интернет.

Как позже предположили пользователи социальных сетей, девушки в белье выполняли задали в рамках одного из тренингов для женщин, направленных на поиск мужчин с целью последующего замужества. Стоимость такого тренинга обычно держится в районе двадцати пяти тысяч рублей. Пользователи соцсетей шутят, что девушкам, после того, как они отдали немаленькие деньги за обучение, пришлось еще и “зарабатывть” таким необычным способом.

Читайте также:

Другие новости по теме «Общество»

Все новости дня