Счетная палата перевела зарплаты в дореволюционной России на современные рубли

Изучив жалованье служивых в дореволюционной России, в Счетной палате решили перевести их в современные рубли и выяснить, служащие каких профессий получали больше, и сколько в то время тратили на продукты питания.



В списке из семи профессий самым низкооплачиваемым назван дворник. В 1913 году он получал 18 рублей в месяц. При нынешней жизни его заработок равнялся бы 27 242 рублям. Несколько больше зарабатывал красильщик – 27,9 целковых, или 42 234 современных рублей. Современные участковые могли бы позавидовать своим коллегам в дореволюционной России, зарабатывавшим полста целковых. Сейчас бы они получали за службу 75 688 руб. Слесарь в то время имел 56,8 рублей в месяц, или почти 86 тысяч современных рублей. Зарплата чиновника средней руки составляла 62 рубля (93 853 руб.). При этом рядовой учитель гимназии получал 85 рублей (128 669 современных рублей), о чем современные преподаватели могут только мечтать. Наиболее высокооплачиваемым в списке назван полковник, получавший 325 рублей, или 491 тыс. нынешних.



Стоит отметить, что зарплаты в то время рассчитывались, исходя из 10-часового рабочего дня. А отпусков как таковых в то время просто не существовало.



При этом в Счетной палате отмечают, что покупательная способность рубля в дореволюционной России значительно ниже, так как цены на товары и продукты были «весьма высоки». «Средняя семья» той эпохи тратила на продукты не менее 20-25 рублей, что в переводе на нынешние деньги – 30-38 тысяч рублей.





Читайте также:

Другие новости по теме «Общество»

Все новости дня