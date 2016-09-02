Омбудсмен Москалькова выступила за легализацию эвтаназии

Эвтаназия – гуманная процедура. Об этом сегодня заявила Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

Москалькова считает, что человеку в случае тяжелой болезни нужно дать законную возможность уйти из жизни. По словам омбудсмена, она как человек поддерживает легализацию эвтаназии в нашей стране.

Стоит отметить, что эвтаназия в настоящее время разрешена в таких европейских государствах, как Нидерланды и Бельгия. Бельгийские власти в 2014 году распространили эту процедуру и на детей. В России эвтаназия запрещена законом. Попытки ее легализации, предпринятые несколько лет назад Советом Федерации, натолкнулись на ожесточенное сопротивление общественности.

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