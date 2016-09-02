Правительство России не хочет сокращать продолжительность рабочего дня

Продолжительность рабочего дня в России в ближайшее время сокращена не будет. Такой вывод можно сделать из сегодняшнего заявления заместителя председателя правительства РФ Ольги Голодец.

Голодец считает, что последовать примеру западных стран и пойти на уменьшение рабочего времени РФ не позволяет низкая производительность труда. При этом чиновница отметила, что россиянам есть, когда отдохнуть - в календаре большое количество выходных и праздничных дней.

Ранее СМИ сообщили, что власти Швеции планируют сократить рабочий день до шести часов. Гражданам страны пообещали, что нововведение не отразится на размерах их зарплаты.

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