В Беслане матери и вдовы погибших заложников пойдут под суд за акцию на панихиде

Полиция Беслана составила протоколы о нарушении порядка проведения публичных акций на нескольких женщин, которые надели футболки с обвинительными надписями в адрес российского президента Владимира Путина на панихиду.

Также на траурном мероприятии задержали двоих журналисток, однако они уже отпущены.

Ранее сообщалось, что пять женщин во время панихиды по погибшим заложникам разделись до футболок, на которых были оскорбительные для главы государства надписи. Сегодня же вдовы и матери явятся в суд: дела возбуждены по статье 20.2 КоАП (организация несанкционированной публичной акции).

Как сообщает "Новая газета", в акции приняли участие: Элла Кесаева (дочь Зарина была в заложниках), Эмма Бетрозова (погиб муж Руслан, сыновья 16-летний Алан и 14-летний Аслан), Жанна Цирихова (была заложницей вместе с двумя дочерьми, 8-летняя Елизавета Цирихова погибла), Светлана Маргиева (была заложницей вместе с дочерью Эльвирой, дочь погибла у нее на руках), Эмилия Бзарова (в школе находились двое сыновей, муж и свекровь, 9-летний Аслан Дзасаров погиб).