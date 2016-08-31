Максим Дмитриев избран новым гендиректором РАО

У Российского авторского общества появился новый глава. Сергей Федотов отстраненный от работы после обвинения в мошенничестве, был сменен Максимом Дмитриевым, гендиректором Первого музыкального издательства.

Российское авторское общество обрело нового руководителя. Но этот процесс оказался не безболезненным. Первоначально Авторским советом РАО на эту должность был выбран Игорь Матвиенко, продюсер и композитор. Но это решение было аннулировано, и на новой конференции путем голосования был смещен с должности предыдущий глава Сергей Федотов и его заместитель Вера Федотова, а также была определена кандидатура нового главы РАО. Им оказался Максим Дмитриев. После того, как экс-руководитель был обвинен по статье «мошенничество», доверие организации стало значительно подорвано и требуется его восстанавливать.

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