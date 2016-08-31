У самовара я и моя соя

Сегодня никого ничем не удивишь. Даже если сильно захочешь. И всё же. Звонит на днях соседка, приглашает на чай. Дай, думаю, зайду, соседи всё же. С пустыми руками неудобно. Взял пачку галет. Прельстился на то, что, на пачке было написано: «Хрусти на ходу» и «выпечено, но не обжарено». Хорошо, что перед выходом внимательно прочел то, что самым мелким шрифтом было написано в рубрике «Состав». Пить чай расхотелось. Есть галеты – тем более. Почему?

Этот хруст у нас вкусом зовется

Первая фраза в этом гастрономическом перечне воодушевила: «мука пшеничная». – Уже хорошо, подумал я, а то некоторые злопыхатели договорились уж до того, что в нашей хлебопекарной промышленности вовсе забыли что такое «мука». Что, дескать, хлеб и прочие плюшки пекут чуть ли не из лебеды.

Читаю дальше. Где-то уже шевельнулось чувство неосознанной тревоги: «масло пальмовое и олеин пальмовый». Х-м…

Странно, подумалось мне, если в эту муку пшеничную уже успели плюхнуть спорного пальмового масла, то при чем тут неведомый пальмовый олеин? И что это вообще такое? Масло масленое, что-ли?

Читаю далее. Производитель, он ведь тоже знает, что я читаю и, как любой производитель, конечно, желает подсластить пилюлю. Наладить со мной, т.е. потребителем, нужный производственный контакт. Угадал!

В перечне появляется «сироп фруктозно-глюкозный». – Хоть что-то сладенькое, подумал я. Эйфория длилась недолго: в благостный текст ворвались тревожные слова «солодовый экстракт» и «разрыхлители».

При слове «разрыхлители» мне почему-то привиделась мотыга. «Солодовый экстракт» не побудил вообще никаких видений.

- Может, сначала галету надо съесть? – попытался я разгадать замысел производителя. Но…Дальнейшая расшифровка самих «разрыхлителей» оказалась куда как круче банальной мотыги: «аммония гидрокарбонат, натрия гидрокарбонат».

- Нет, собрал я силу воли в кулак! – Надкусывать галету воздержусь пока…- Может в перечне ингредиентов найдётся всё же что-либо повкуснее?

Не ошибся. Нашлось: «консервант пиросульфат натрия»! Где-то неподалеку маячил «сироп глюкозный» и какой-то безымянный «ароматизатор», манили своей таинственностью «жирные кислоты» и «пищевые волокна». Отдельным рыцарем высился «натрий 0,9 г.» и т.д.

В общем, чаепитие у радушной соседки не состоялось. Возможно, к нашему обоюдному удовольствию и благополучию.

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