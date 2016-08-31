Генерал попросил генерала разобраться с кабанами на Мамаевом кургане

Дикие кабаны, выбравшие местом обитания склоны Мамаева кургана практически в центре Волгограда, продолжают набеги на газоны и клумбы. Заместитель директора музея-заповедника «Сталинградская битва» генерал-лейтенант в отставке Александр Кутиков попросил регионального начальника ГУ МВД генерала-лейтенанта полиции Александра Кравченко разобраться с дикими животными.

Камеры наблюдения, установленные на Мамаевом кургане, продолжают фиксировать появление кабанов в ночное время. А днем сотрудники музея-заповедника с огорчением находят разрытые газоны и клумбы.

Памятники и сооружения находятся в другой зоне – совокупная площадь историко-мемориального комплекса составляет 26 гектаров – и туда животные пока не добрались. Чтобы предотвратить возможные инциденты и успокоить туристов, ежедневно посещающих Мамаев курган, руководство музея обратилось к региональным властям с просьбой разрулить ситуацию.

«Написали письма заместителю губернатора Александру Беляеву и начальнику регионального ГУ МВД Александру Кравченко с просьбой на отлов или отстрел диких животных», - рассказал «Аргументам недели» заместитель директора музея «Сталинградская битва» Александр Кутиков.

Как только власти примут меры, руководство музея обещает доложить об этом журналистам.

«Сами на отстрел не имеем права. Тем более – центр города», - добавил бывший руководитель 20-ой мотострелковой бригады, боевой генерал-лейтенант в отставке Кутиков.

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