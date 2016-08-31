В центре внимания педагогов — трудовое воспитание школьников

24 августа в Санчурске прошла педагогическая конференция Юго-Западного образовательного округа. В ней приняли участие делегации всех восьми районов округа. В центре внимания учителей оказалось трудовое воспитание школьников.

В 90-е годы это направление работы с детьми и молодежью отошло на второй план: кабинеты домоведения и столярные мастерские часто пустовали, школьные приусадебные участки зарастали бурьяном. Но сейчас на самом высоком уровне заговорили о том, что для полноценного развития ребенка важен не только умственный, но и физический труд.



Перед учителями выступил приглашенный на конференцию председатель Союза садоводов России, депутат Госдумы РФ Олег Валенчук. Он поделился опытом возрождения трудового воспитания в рамках движения «Юный садовод». Проведение уроков труда на приусадебном участке активно поддержали санчурские учебные заведения — ребята выращивают на своих участках отменные урожаи овощей, фруктов, ягод.



«Работа на земле кроме знаний и практических навыков дает возможность подержать в руках результаты своего труда, — подчеркнул Олег Дорианович. — Кроме того, собственная продукция позволяет значительно удешевить стоимость школьного обеда в столовой».



Девять школ Санчурского района присоединились и к патриотическому движению Союза садоводов «Сады Победы». Олег Дорианович поблагодарил педагогов района за сотрудничество и творческий подход в работе, а также большой личный вклад в воспитание подрастающего поколения.



Присутствовавший на конференции Виктор Гнатюк по поручению руководителя некоммерческого фонда памяти Григория Булатова Германа Гончарова вручил семи педагогам и двум образовательным учреждениям, ведущим работу по патриотическому воспитанию школьников, памятные медали.

Отдельно встретился Олег Валенчук с санчурскими ветеранами, среди которых много садоводов. Их в первую очередь интересовало развитие садоводческого движения в районе. Будет ли этой осенью организованы занятия в «Школе садоводов» — этот вопрос был задан на встрече не единожды. Олег Валенчук успокоил собравшихся: в планах Школы— только расти и развиваться.

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