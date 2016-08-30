В аэропортах Москвы из-за непогоды задержаны около 70 рейсов

Пассажиры самолетов, купившие билеты на 30 августа, был вынуждены испытать задержку рейсов в некоторых московских аэропортах, которые объяснили причину инцидента возникшими неблагоприятными метеоусловиями.

На онлайн-табло аэропортов выведена информация о рейсах, которые задерживаются. В аэропорту Домодедово 56 рейсов задержаны, один полёт отменен совсем. Во Внуково меньше число задержанных рейсов – их 17, и тоже один рейс был отменен.

Метеоусловия в аэропорту не позволяют вылететь самолетам вовремя, поэтому фактическое время отправления воздушного судна меняется. Что касается аэропорта Шереметьево, там все рейсы отправляются в соответствии с графиком, по расписанию.

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