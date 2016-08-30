Родители школьников стали сильно озабочены падением уровня жизни

По данным проекта Дети Mail.ru, каждая пятая семья занимает деньги, чтобы собрать ребенка в школу. В голосовании приняли участие более 10 тысяч людей. Больше половины пользователей заявили, что в этом году подготовка к учебному году обошлась им дороже, чем прежде. 68% родителей признались, что сборы в школу стали ощутимой нагрузкой для семейного бюджета. 16% опрошенных занимали деньги у друзей и родственников. 4% пришлось оформить кредит. Подробнее об этом в эфире Радио «Комсомольская правда» рассказала глава Ассоциации родительских комитетов и сообществ Ольга Леткова.

«По нашим подсчетам, минимальная цена, чтобы собрать ребенка в школу, составляет 25 тысяч рублей. Больше всего трудностей у родителей вызывает даже не подорожание школьного пакета, а относительное падение уровня жизни», - сообщила социолог.

Глава организации отметила, что государству нужно расширить конкретные социальные льготы для семей. Следует обратить внимание на людей, которые лишились работы, и на тех, у кого урезана зарплата. Сейчас государство выплачивает многодетным и социально незащищенным семьям деньги на школьную форму.

«Нужно пойти по пути увеличения сумм и контингента людей, которые могли бы получить помощь. Это безработные люди, семьи с достатком ниже определенного уровня. Государство могло бы распространить эту льготу и на этих людей», - добавила Леткова.

Как известно, дороже всего обходится школьная форма. 30% опрошенных потратили на нее 3-5 тысяч рублей. 25% респондентам форма обошлась в 5-10 тысяч рублей. Каждый десятый родитель заплатил за форму для ребенка больше 10 тысяч рублей.