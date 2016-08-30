Что нужно знать работодателям Волгограда

С 1 января 2017 года функции по администрированию страховых взносов на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством (ВНиМ) в ФСС перейдут к Федеральной налоговой службе. Соответствующие поправки в Налоговый кодекс РФ подписал Владимир Путин. Федеральный закон №212 «О страховых взносах в Пенсионный фонд РФ, Фонд социального страхования РФ, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования» признается утратившим силу с 1.01.2017.

Отметим, что администрирование страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по-прежнему остается за Фондом социального страхования.

В связи с нововведениями у страхователей образуются обязательства перед госорганами, возникающие до 31.12.2016 г. и с 01.01.2017г., которые отразятся на взаимодействии, в том числе с Фондом социального страхования.

Уплату страховых взносов по ВНиМ страхователи:

- осуществляют в ФСС РФ до 31.12.2016г. на действующий код бюджетной классификации (КБК), в том числе за декабрь 2016 года, если фактическая уплата производится в 2016 году;

- с 01.01.2017г. производит уплату страховых взносов по ВНиМ в ФНС России, в том числе за декабрь 2016 года, если фактическая уплата производится в 2017 году на новый КБК, открытый ФНС России с 1 января 2017 года;

Важно! Расчеты по страховым взносам (форма 4-ФСС) за 2016 год, в том числе уточненные, за отчетные (расчетные) периоды, истекшие до 01.01.2017г., работодатели представляют в отделение Фонда социального страхования.

Страхователи имеют право до 31 декабря 2016 года:

- подавать заявление в ФСС РФ на возмещение расходов по выплате страхового обеспечения по временной нетрудоспособности, материнству и детству;

- подавать заявление в ФСС РФ на возврат переплаты страховых взносов, перечисленных и поступивших ВНиМ до 31.12.2016 г.;

- провести с ФСС РФ сверку расчетов по начисленным и уплаченным страховым взносам и получить Акт сверки расчетов по исполненным обязательствам до 31.12.2016 г.;

В свою очередь, отделение Фонда социального страхования осуществляет контроль за исчислением и уплатой страховых взносов за отчетные (расчетные) периоды, истекшие до 01.01.2017 г., то есть проводит камеральные проверки расчетов по страховым взносам (форма 4-ФСС) за 2016 год, в том числе уточненных расчетов за отчетные (расчетные) периоды, истекшие до 1 января 2017 года и выездные проверки за периоды до 2016 года.

Обращаем внимание! Взыскание недоимки по страховым взносам по ВНиМ образовавшейся по состоянию на 01.01.2017 г., а также по результатам камеральных и выездных проверок будет проводить ФНС России.

Согласно новому законодательству с 1 января 2017 года руководители организаций и предприниматели будут производить уплату страховых взносов по ВНиМ в ФНС на новый КБК, открытый Налоговой службой с 01. 01.2017г. Расчеты по страховым взносам также необходимо будет предоставлять в ФНС РФ.

Важно! С 01.01.2017 г. возмещение расходов по обязательному социальному страхованию по временной нетрудоспособности и в связи с материнством остается в компетенции отделения Фонда социального страхования.

Более подробную информацию о взаимодействии работодателей с ФСС РФ и ФНС России по правоотношениям, возникшим до 31 декабря 2016 года и с 1 января 2017 года можно уточнить на сайте http://www.volgrofss.ru.